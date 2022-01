Judeus progressistas do Brasil assinam nota conjunta contra o antissemitismo após live na TV 247

Programa foi retirado do ar após denúncia de discurso antissemita até decisão definitiva do Comitê de Compliance do Brasil 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Entidades brasileiras de judeus progressistas divulgaram uma nota conjunta contra o antissemitismo neste domingo (23) depois da exibição do programa Um Tom de Resistência sob o tema “Tráfico de mulheres brasileiras para Israel”, na última quinta-feira (20) na TV 247, que teve como convidada a jornalista Lúcia Helena Issa.

No dia seguinte à veiculação, sexta-feira (21), o 247 publicou uma nota dos Judeus pela Democracia do Rio de Janeiro , e na manhã de sábado (22) retirou a live do ar enquanto discute a questão internamente através do Comitê de Compliance do veículo.

No texto, as entidades judaicas condenam “não somente os posicionamentos abertamente racistas da senhora Lúcia Helena Issa”, mas também as “perversas agressões e xingamentos expressos pela mesma”, em sua página no Facebook, ao Prof. Dr. Michel Gherman, da UFRJ, que fez críticas ao discurso dela em seu perfil no Twitter.

PUBLICIDADE

Um dos principais problemas apontados na fala de Issa é o da generalização do discurso em referência aos judeus, associando o povo a crimes e à impunidade - e não tratando dos criminosos especificamente, dissociando-os do povo. “A senhora Issa propaga inúmeros argumentos antissemitas, através de fake news, informações descontextualizadas e teorias da conspiração. Uma combinação de libelos antissemitas do passado e da contemporaneidade, que acabam por estruturar um arcabouço de rumores infundados e alegações difamatórias”, diz ainda a nota.

A jornalista Lúcia Helena Issa refuta ter feito declarações antissemitas e lembra que ela própria é semita. Destaca ser escritora e jornalista há 20 anos, com reportagens publicadas em diversos veículos, como Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil, Rádio italiana RAI e Middle East Monitor, além de colunas no Brasil 247, negando ter apenas “ganhado palco” no programa de quinta-feira, como afirmou Gherman.

Leia a íntegra da nota das entidades judaicas:

PUBLICIDADE

JUDEUS PROGRESSISTAS UNIDOS CONTRA O ANTISSEMITISMO:



Caso Lúcia Helena Issa

23 de janeiro de 2022

Vimos por meio deste condenar não somente os posicionamentos abertamente racistas da senhora Lúcia Helena Issa em 20 de janeiro de 2022 no programa ‘Um Tom de Resistência’ da TV247, mas também as perversas agressões e xingamentos expressos pela mesma ao Prof. Dr. Michel Gherman. Durante a live em questão, a senhora Issa propaga inúmeros argumentos antissemitas, através de fake news, informações descontextualizadas e teorias da conspiração. Uma combinação de libelos antissemitas do passado e da contemporaneidade, que acabam por estruturar um arcabouço de rumores infundados e alegações difamatórias.

PUBLICIDADE

Suas palavras, como era de se esperar, atraíram e incitaram uma quantidade imensa de comentários de ódio no chat da live. Quando o grupo ‘Judeus pela Democracia’ teve sua nota de repúdio publicada pelo mesmo Brasil247, outras dezenas de comentários de ódio aos judeus surgiram abaixo do texto, ao mesmo tempo em que elogiavam e exaltavam Lúcia Helena Issa.

Depois, esta senhora atacou Gherman de maneira baixa e grosseira, em um texto em sua página de Facebook em que o xinga de “boçal”, “canalha” e “judeu manipulador e covarde”, entre outras chulas ofensas.

Mesmo para nós, judeus que lidam há tanto tempo com a questão do antissemitismo, esta live impressionou. Issa realmente consegue unificar antissemitas de Direita e de Esquerda, englobando as mais variadas áreas do racismo contra o povo judeu. Cabe ainda notar que tudo isto é feito sob o véu de um suposto Humanismo. Ao destilar seu ódio, ela se coloca, ainda por cima, como humanista e combatente de tudo o que é mal e negativo. Desta forma, ela não somente atinge o público já prontamente antissemita, mas passa a se comunicar também com pessoas desavisadas e ingênuas, que creem em suas palavras e passam a fazer parte do câncer social que é o antissemitismo, como qualquer outro tipo de racismo. Após cerca de 36 horas da publicação desta live, o Brasil247 acertadamente retirou-a do ar, para que o ódio destilado pela senhora Issa não continue a ser veiculado.

PUBLICIDADE

Nós, dos grupos judaicos progressistas do Brasil, continuaremos a combater o antissemitismo tanto da Direita quanto da Esquerda, assim como prosseguiremos a lutar pelas outras causas que nos são caras, como a destruição do bolsonarismo no Brasil e a busca pelos acordos de paz com o povo palestino em Israel e Palestina.

Esperamos que Lúcia Helena Issa e quaisquer outros transmissores de inverdades e de ódio não tenham mais espaço em mídias relevantes brasileiras e sejam ignorados nas redes sociais.

Sem mais,

Amigos Brasileiros do PAZ AGORA

Articulação Judaica de Esquerda Associação Cultural Moshe Sharett

Associação Scholem Aleichem Avodá Brasil

Drª Adriana Dias, antropóloga e pesquisadora de antissemitismo

Instituto Brasil-Israel

Judias e Judeus com Lula

Judias e Judeus pela Democracia SP+

Judeus pela Democracia

Me dê sua mão – Mulheres Judias Progressistas

Meretz Brasil

Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ

Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil