Atacada por Weintraub e Eduardo Bolsonaro, China anuncia cooperação com Mandetta

Embaixador da China no Brasil, Yang Wanming diz que conversou com o ministro da Saúde do governo Bolsonaro para "reforçar a cooperação bilateral" entre os dois países, a fim de "compartilhar experiências do combate à Covid-19"

247 - Após episódios ofensivos contra a China, que partiram do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e nesta semana do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, anunciou parceria com o ministério da Saúde, comandada por Luiz Henrique Mandetta, que tem batido de frente com Jair Bolsonaro.

“Nesta tarde, na conversa telefônica com Min. @lhmandetta, coincidimos em reforçar a cooperação bilateral, especialmente entre os dois ministérios da saúde, para compartilhar experiências do combate à Covid-19 em prol do enfrentamento conjunto deste desafio global”, postou no Twitter o embaixador da China no Brasil.

O discurso ideológico contra a China é uma prática do governo Bolsonaro, inclusive pessoalmente por parte do presidente. No episódio envolvendo Eduardo Bolsonaro, o ataque ao país foi feito no sentido de que teria criado o coronavírus com interesses econômicos. Weintraub foi racista e debochado contra os chineses. O embaixador chegou a exigir um posicionamento do governo brasileiro nos dois casos.

