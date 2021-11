Biden convida Guaidó para sua cúpula das democracias

Convite sinaliza que a política dos Estados Unidos para a América Latina não mudou com a troca de Donald Trump por Joe Biden edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou Juan Guaidó, líder da oposição golpista na Venezuela e autoproclamado presidente do país, para a cúpula dos líderes da democracia mundial “contra o autoritarismo”, de acordo com a agência EFE.

Segundo a agência, a informação foi confirmada pelo chefe da diplomacia dos EUA para a América Latina, Brian A. Nichols, nesta terça-feira, 30, em audiência da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

A posição do governo Biden mostra que o programa dos EUA para os países latino-americanos não mudou nada em relação à política imperialista do ex-presidente Donald Trump, que, assim como o atual chefe de Estado norte-americano, reconhece Guaidó como presidente interino da Venezuela.

A posição dos EUA não tem nenhuma legitimidade e vai contra milhões de venezuelanos que votaram sucessivas vezes para eleger Nicolás Maduro como presidente legítimo do país.

A cúpula organizada pelos EUA tem como objetivo central impor a política imperialista de Biden ao resto do mundo, e os focos centrais da ofensiva do atual governo devem ser Rússia e China, cujos chefes não foram convidados à cúpula, mas que terá participação do pária internacional Jair Bolsonaro. Pelo visto, Venezuela também está na mira dos norte-americanos.

