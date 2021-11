'Cúpula pela Democracia' dos EUA tem atitude de confronto contra Rússia e China, diz Moscou

Apoie o 247

Sputnik - A chamada Cúpula pela Democracia, organizada pelos EUA e que deve ser realizada no início de dezembro por meio de videoconferência, tem uma atitude de confronto principalmente em relação à Rússia e à China, informou Maria Zakharova, a representante oficial do MRE russo.

"Este evento tem claramente uma orientação de confrontação e desunião e constitui mais um passo na implementação por Washington da orientação para uma reideologização das relações internacionais no espirito do famigerado conceito da ordem baseada em regras", afirmou diplomata.

Zakharova acrescentou que "sob o slogan de promover a democracia, os EUA estão convocando uma espécie de clube de interesses para enfrentar países que mantêm independência estratégica do Ocidente e que conservam sua visão soberana de uma ordem mundial justa, em primeiro lugar eles são a Rússia e China".

Além do mais, a representante oficial observou que a referida cúpula organizada pelos EUA contribuirá para o agravamento da tensão internacional.

"A realização do projeto Cúpula pela Democracia contribui claramente para agravar as tensões internacionais [...] O próprio fato da criação de um novo chamado grupo de interesses em uma plataforma ideológica, significa, entre outras coisas, o reconhecimento do fato consumado da multipolaridade do mundo atual, incluindo a existência de centros de poder autossuficientes fora dos EUA e do Ocidente”, concluiu Zakharova.

A Administração Biden convidou Taiwan para participar da chamada Cúpula pela Democracia em dezembro, de acordo com uma lista de participantes publicada na terça-feira (23). Tal passo provavelmente pode irritar a China, que vê a ilha como seu território. A lista de convidados divulgada pelo Departamento de Estado inclui 110 participantes.

