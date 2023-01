China está do lado do governo Lula contra terrorismo bolsonarista

MRE chinês afirmou se opor "firmemente ao ataque violento" em Brasília no domingo edit

247 - A China "se opõe firmemente ao ataque violento" contra as sedes dos três poderes no Brasil, invadidas no domingo (8) por terroristas bolsonaristas, disse o Ministério chinês das Relações Exteriores chinês nesta segunda-feira (9).

"A China acompanha de perto e se opõe firmemente ao ataque violento contra as autoridades federais no Brasil em 8 de janeiro", disse o porta-voz Wang Wenbin, em uma entrevista coletiva, segundo a AFP.

Wenbin acrescentou que Pequim "apoia as medidas tomadas pelo governo brasileiro para acalmar a situação, restaurar a ordem social e preservar a estabilidade nacional".

