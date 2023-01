Exército dá cobertura aos terroristas que destruíram Brasília (Vídeo)

Com bloqueios de caminhões e carros blindados, Exército impede cumprimento da ordem de evacuar acampamento golpista no QG edit

Apoie o 247

ICL

247 - Com carros blindados, militares do Exército impedem a entrada da Polícia Militar do DF no Quartel-General do Exército, em Brasília, para retirada de bolsonaristas, informa o Metrópoles.

Sob intervenção federal, em todo o sistema de Segurança Pública de Brasília, a Polícia Militar recebeu a ordem do Governo Federal de retirar acampamento da área, mas os policiais não conseguem entrar.

A polícia militar e todas as suas áreas estratégicas foram convocados para retirar os acampados no local. No entanto, os militares do Exército fazem bloqueios com caminhões e carros blindados impedindo o cumprimento da ordem.

⚠️ URGENTE: Em carros blindados, Exército impede PMDF de agir contra bolsonaristas em QG de Brasília pic.twitter.com/ZyUUh3seTb — Metrópoles (@Metropoles) January 9, 2023

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.