"Um golpe para nada", diz senador russo sobre atos terroristas no Brasil

Sputnik - As eleições do novo presidente do Brasil foram realizadas de forma limpa e reconhecidas internacionalmente, enquanto as perturbações na capital do país foram um golpe sem sentido, afirmou o vice-presidente do Conselho da Federação russo, Konstantin Kosachev.

"Um golpe para nada, estranho e sem sentido. As eleições do novo presidente foram organizadas de forma limpa e reconhecidas tanto pela sociedade brasileira, como pela comunidade internacional. E até o perdedor Bolsonaro se distanciou disso, o que lhe dá certo crédito", escreveu Kosachev em seu canal no Telegram.

Conforme o senador russo, "resta desejar ao Brasil, tão distante e tão próximo, a restauração da lei e da ordem, estabilidade e prosperidade, e a Lula da Silva – confiança em sua causa e consistência em suas ações".

