Durante jantar, Bolsonaro é alvo de novos protestos em Nova York (vídeo)

Iniciador de mais um vexame internacional, Jair Bolsonaro foi alvo de novos protestos após ser recebido por manifestantes ao chegar para jantar oficial na residência oficial do embaixador do Brasil junto à ONU edit

247 - Causador de mais um vexame internacional do Brasil por seus comportamentos negacionistas, Jair Bolsonaro foi alvo de novos protestos nesta segunda-feira, 20, em Nova York, onde ele está para a Assembleia Geral da ONU. Ele foi recebido por manifestantes ao chegar para jantar oficial na residência oficial do embaixador do Brasil junto à ONU.

“O presidente Jair Bolsonaro sorriu e fez um gesto de “abafa” com a mão, como se pedisse que baixassem o tom”, conta o jornal O Globo. “Usando um tambor, o grupo gritava ‘Bolsonaro, pode esperar, a sua hora vai chegar’ e ‘genocida’”, diz a reportagem.

O caminhão que circula pelas ruas de Nova York chamando Bolsonaro de criminoso ambiental estava presente.

Outro vídeo da recepção acalorada ao Bolsonaro em NY. Agora ele chegando ao jantar#AmazoniaOuBolsonaro pic.twitter.com/iWM2ZFHQTZ — Marcio Astrini (@MarcioAstrini) September 21, 2021

Além destes protestos, Bolsonaro também foi recebido por manifestantes contrários a ele em sua chegada no hotel onde se hospeda, foi criticado pelo prefeito de Nova York e denunciado por um avião que circulou, na sexta, 17, ao redor da Estátua da Liberdade com uma faixa escrita “Save the Amazon, Save Lives. Stop Bolsonaro” (Salve a Amazônia, salve vidas. Pare Bolsonaro).

O deputado Eduardo Bolsonaro, que acompanha seu pai na cidade norte-americana, foi vaiado em loja da Apple.

