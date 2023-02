EUA avançam em acordo para financiar combate ao desmatamento no Brasil

Há esperança do governo brasileiro em anunciar algum tipo de compromisso já durante a visita do presidente Lula ao país norte-americano, informa o colunista Jamil Chade edit

247 - As conversas para que os EUA participem do financiamento do combate ao desmatamento no Brasil estão em "estágio avançado", informa o colunista do Uol Jamil Chade.

Apesar de não haver garantia devido à pendência na definição de detalhes técnicos sobre como funcionaria essa participação estadunidense, há esperança do governo brasileiro em anunciar algum tipo de compromisso já durante a visita do presidente Lula (PT) ao país norte-americano . A conversa com Joe Biden será "fundamental" para acertar as negociações.

Ainda de acordo com o colunista, os diplomatas americanos também "sinalizaram aos brasileiros que buscam uma forma de fazer algum tipo de anúncio durante a passagem de Lula por Washington". Segundo Chade, "tanto para Biden como para Lula, o acordo seria demonstração clara da inauguração de uma nova etapa da relação entre os dois países".

A delegação de Lula também inclui a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que negocia a obtenção de recursos "com parceiros em diferentes capitais" para possibilitar a reconstrução de órgãos de Estado focados no combate a crimes ambientais e ao desmatamento.

