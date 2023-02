Lula embarca para os Estados Unidos para encontro com Biden e Alckmin assume presidência até sábado

Presidente Lula vai a Washington com o objetivo de reatar laços com a Casa Branca edit

247 - O presidente Lula (PT) embarcou para os Estados Unidos por volta de 10h desta quinta-feira (9) para encontro com o presidente norte-americado, Joe Biden. O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ficou no Brasil e assume a presidência do país até sábado (11), quando Lula retorna de viagem.

Acompanham o presidente os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial), o Assessor Especial Celso Amorim, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Márcio Elias Rosa, e o senador Jaques Wagner.

