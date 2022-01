Questão ucraniana: Biden eleva o tom e ameaça Rússia, fala em "desastre" e perdas humanas "pesadas"

Apoie o 247

247 - As tensões Biden-Putin atingiram um novo pico, com a primeira declaração pública do presidente dos Estados Unidos no sentido de ameaçar a Rússia em relação à sua política na questão ucraniana. O Kremlin possui exigências de segurança no Leste Europeu, e a Otan se vale da "política de portas abertas" para flertar em se expandir e provocar.

Embora tenha elevado o tom, o presidente norte-americano acrescentou que, ao discutir o estado das relações bilaterais com a Rússia, ele teve "conversas muito francas" com Putin, e que ambos "não tiveram problemas" em se entender. Além disso, ele disse acreditar que Putin "não quer uma guerra total".

#BREAKING Biden warns of "heavy" human losses for Russia if it invades Ukraine pic.twitter.com/Vcx3FQQabR — AFP News Agency (@AFP) January 19, 2022