Ucrânia põe em dúvida narrativa americana sobre suposto ataque hacker russo

247 - "Kiev acredita que um grupo de hackers ligado à inteligência bielorrussa realizou um ataque cibernético que atingiu sites do governo ucraniano nesta semana", escreve a agência de notícias Reuters, citando Sergey Demedyuk, alto oficial da segurança. O malware seria "provavelmente" ligado a Rússia, dizem autoridades ucranianas. A Reuters diz que o grupo tem ligações com o Kremlin, o que nunca foi evidenciado, nem mesmo as com o governo bielorusso.

"Acreditamos preliminarmente que o grupo UNC1151 possa estar envolvido neste ataque", disse ele.

Em referência ao UNC1151, grupo que teria conduzido o ataque, ele disse: "Este é um grupo de espionagem cibernética afiliado aos serviços especiais da República de Belarus".

Notavelmente, ele é o primeiro oficial ucraniano que confirmou publicamente que o ataque não foi realizado por um grupo russo. Os EUA acusam a Rússia de estar por trás do ataque. (Com informações do RT).

