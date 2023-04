Visita de Macron pode criar novo padrão para as relações bilaterais, diz embaixador da China na França

Apoie o 247

247 - A convite do presidente Xi Jinping, o presidente francês Emmanuel Macron faz a partir desta quarta-feira (5), uma visita de Estado à China. É a terceira visita do presidente Macron à China e a primeira em seu segundo mandato. Diante de profundas mudanças internacionais, o impasse no conflito Rússia-Ucrânia e uma recuperação econômica global desigual após a pandemia, a visita do presidente francês Emmanuel Macron à China atraiu a atenção mundial, diz o jornal chinês Global Times.

O ex-primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin, o presidente do Conselho Constitucional francês Laurent Fabius, vários ministros e membros do parlamento francês, bem como mais de 60 líderes de grandes empresas e mais de 20 representantes culturais acompanharão o presidente durante sua visita.

Em entrevista ao Nouvelles d'Europe, o embaixador chinês na França, Lu Shaye, observou que a visita enviou "um sinal positivo para o mundo de que os dois países estão cooperando estreitamente em vários campos e respondendo conjuntamente às crises globais, injetando um novo ímpeto para o desenvolvimento de parcerias estratégicas abrangentes China-França e China-UE na nova era."

"Acredita-se que a visita do presidente Macron se tornará um motor importante para reiniciar as relações China-França na era pós-pandêmica e criar um novo padrão para o desenvolvimento das relações sino-francesas", disse Lu.

As relações China-França e China-Europa experimentaram alguns contratempos e dificuldades nos últimos dois anos. Lu analisou que há três razões para isso.

"Primeiro, os EUA aumentaram sua contenção da China e forçaram seus aliados europeus a tomar partido. Em segundo lugar, o posicionamento da UE em relação à China se desviou e certos países e instituições individuais da UE tomaram ações erradas na questão de Taiwan e nas questões relacionadas a Xinjiang. um após o outro, prejudicando seriamente os principais interesses da China. Em terceiro lugar, a pandemia do COVID-19 prejudicou severamente as trocas de pessoal, aprofundando o distanciamento e o mal-entendido entre os dois lados", disse Lu.

"Mas, na verdade, a China e a França, e a China e a Europa estão separadas uma da outra no continente euro-asiático, e não há conflito fundamental de interesses ou contradição entre os dois lados. Fortalecer a cooperação com base na igualdade e na confiança mútua está em conformidade com os interesses comuns de ambos os lados e também conduz à paz e estabilidade mundial", enfatizou.

Observadores apontam que, embora a China e a França promovam o diálogo e as negociações de paz para lidar com a crise ucraniana, a posição de ambos os lados não é a mesma. Questionado se os dois lados encontrarão um terreno mais comum na crise da Ucrânia durante a visita do presidente Macron, Lu observou que tanto a China quanto a França são países importantes com influência global e forças importantes para manter a paz.

"Diante de mudanças complexas e profundas na situação internacional, o valor estratégico e o significado especial das relações China-França foram ainda mais destacados... as profundas lições da crise ucraniana, aderir à direção correta das negociações de paz e construir verdadeiramente uma arquitetura de segurança europeia equilibrada, eficaz e sustentável", disse Lu.

Durante esta visita, a economia também será um foco importante. Lu disse que ambos os lados assinarão uma série de acordos de cooperação para promover a cooperação nas áreas aeroespacial, energia nuclear civil, agricultura e para manter a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais. Ambos os lados podem criar mais destaques de cooperação em campos emergentes, como novas energias e veículos elétricos.

Segundo Lu, a escala do investimento chinês na França é muito menor do que a escala do investimento francês na China. As empresas chinesas estão dispostas a expandir os investimentos na França e contribuir para impulsionar a economia francesa e criar empregos locais. Ele instou o lado francês a superar a influência de terceiros e fornecer ativamente às empresas chinesas um ambiente de negócios aberto, justo, transparente e não discriminatório, especialmente nas áreas de telecomunicações e alta tecnologia.

Enquanto isso, a China tem um mercado enorme e proporcionará às pequenas e médias empresas francesas amplo espaço para o desenvolvimento. "Damos as boas-vindas às PMEs francesas para investir ativamente e iniciar negócios na China", disse ele.

Durante a visita, os líderes dos dois países manterão conversas sobre relações bilaterais e questões internacionais e regionais de interesse comum. Os dois lados também realizarão uma série de atividades econômicas e culturais, disse Lu.

