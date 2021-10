Finalmente Brasil está fora da lista dos países na lista vermelha da Inglaterra

Apoie o 247

O governo do Reino Unido removeu o Brasil da lista vermelha. Esta lista detém os países que estavam impedidos de viajar para Inglaterra. Foi anunciado este mês de Outubro no passado dia 7.

Quem pertence a esta lista vermelha, tem de cumprir obrigatoriamente certas medidas como estar em quarentena por 10 dias em um hotel que não custa menos de £2000 libras (R$15mil reais). Com estas boas notícias assim, os brasileiros ficam ausentes destas medidas.

O Brasil saiu fora desta lista no passado dia 11 de Outubro, estando assim aberto o trânsito para pessoas de origem deste país.

Porém aconselhamos a quem for viajar para Inglaterra rever algumas leis que ainda estão em vigor no país antes de embarcar. Pois algumas restrições irão ser aplicadas a quem não foi vacinado, diferenciando assim do que será aplicado a quem for.

Estas leis podem ser ainda assim aplicadas a vacinas contra o covid 19 que não foram aceitas e aprovadaspelo governo do Reino Unido. Temos o exemplo da vacina CoronaVac. Esta é uma das vacinas mais aplicadas no Brasil, quem tiver recebido ela, terá de se submeter às mesmas leis dos não vacinados, o governo não reconhece esta vacina, a pessoa com esta vacina é vista como não vacinada.

Vale ressaltar que estas medidas aplicam-se apenas a Inglaterra, cabe individualmente a cada um verificar os outros países que fazem parte do Reino Unido. Pois algumas das regras em outros países não são as mesmas.

Sendo Inglaterra um dos destinos no continente Europeu preferido dos brasileiros. Estas são boas notícias para quem gosta de viajar para a Europa.

Assim sendo, os cidadãos brasileiros podem começar a poupar dinheiro do trabalho ou de atividades de lazer como apostas online na 22bet para viajarem para Inglaterra.

Algumas medidas nas quais queremos chamar atenção para vacinados são as seguintes. Embora seja mais fácil para vacinados, não significa que não tenham obrigações a cumprir. Ainda assim, mesmo com a vacina a pessoa terá de agendar um teste covid 19 para o segundo dia na terra de sua Majestade. É preciso preencher um formulário que deve ser preenchido 48 horas antes de chegar na Inglaterra.

Relembrando que o governo Inglês só reconhece quem é vacinado quem teve as duas doses e as marcas da vacina covid 19 forem aprovadas na Inglaterra. Poderá ver mais medidas no próprio site oficial do governo de Inglaterra, embaixada e Blogzap.

Para os não vacinados as medidas são mais rígidas e elas são as seguintes, embora algumas similares aos vacinados. É preciso fazer um teste de covid 19 três dias antes de viajar para Inglaterra, agendar outros testes de covid 19 no segundo dia e depois no oitavo dia a contar da chegada a Inglaterra e também preencher um formulário 48 antes de chegar a Inglaterra. Aqui é onde difere, é preciso fazer quarentena obrigatória, mas no caso, não é necessário ser em um hotel, e sim no local no qual você vai ficar durante a sua estadia no Reino Unido.

A saída do Brasil da lista vermelha dos países que não podiam entrar na Inglaterra foi discutida previamente no encontro entre o atual presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro Britânico da Inglaterra, Boris Johnson. O presidente do Brasil assim conseguiu levar uma imagem positiva do país e aliviar as medidas para o povo brasileiro com sucesso. O Governo de Jair Bolsonaro assim soma pontos positivos em relação à imagem do Brasil no exterior.

Neste encontro entre os dois líderes mais assuntos foram discutidos também, embora o destaque tenha sido a saída do Brasil da lista vermelha da Inglaterra.