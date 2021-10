Governador do Texas veta passaporte da vacina

O governador republicano do Texas, Greg Abbott, do Partido Republicano, proibiu que empresas localizadas no estado exijam certificado de vacinação de seus empregados. A iniciativa revelou um confronto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Partido Democrata edit

247 - O governador republicano do Texas, Greg Abbott, do Partido Republicano, proibiu que empresas localizadas no estado exijam certificado de vacinação de seus empregados ou clientes.

"Em outro caso de exagero federal, a administração Biden está agora intimidando muitas entidades privadas para que imponham mandatos de vacinas contra Covid-19, causando interrupções na força de trabalho que ameaçam a recuperação contínua do Texas na pandemia", disse Abbott em uma ordem executiva. O relato foi publicada pela CNN Brasil.

A iniciativa revelou um confronto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Partido Democrata. O mandatário convocou, no mês passado, empresas de todo o país a ordenarem que seus trabalhadores sejam vacinados ou perderão seus empregos.

