Celso Amorim se diz emocionado com “decisão histórica” do STF: “confirmou a inocência de Lula”

Ex-chanceler afirma que com a decisão desta terça-feira, o Supremo "restituiu de forma definitiva todos os direitos" do ex-presidente. "Viva Lula! Viva a Democracia! Seguimos na luta, atentos e vigilantes, com ânimo e energia redobrados"

247 - O embaixador e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim se disse emocionado e celebrou a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que nesta terça-feira (23) declarou o ex-juiz Sergio Moro suspeito na condução do processo do triplex contra o ex-presidente Lula .

“Quero compartilhar com todas e todos a minha emoção com a histórica decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou suspeito o ex-juiz Moro e confirmou a inocência de Lula, restituindo de forma definitiva todos os seus direitos”, escreveu Celso Amorim, que também é presidente do Comitê de Solidariedade Internacional em Defesa de Lula e da Democracia no Brasil.

“Viva Lula! Viva a Democracia! Seguimos na luta, atentos e vigilantes, com ânimo e energia redobrados”, completou o embaixador.

O julgamento

Por 3 votos a 2, a Segunda Turma decidiu que Moro julgou com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá.

A maioria a favor da ação do ex-presidente foi formada com a mudança de voto da ministra Cármen Lúcia . "Todos têm o direito de ter um julgamento justo por um juiz e um tribunal imparciais, e, principalmente, no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos consolidando o quadro fundamental, um cenário diverso que veio a ser desvendado nesse processo, para se demonstrar a quebra de um direito de um paciente", declarou a ministra.

Com a decisão desta terça, a Segunda Turma anulou todo o processo do triplex, que precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores.

Kassio Nunes Marques

Integrante mais novo da corte, indicado por Jair Bolsonaro, o ministro Kássio Nunes Marques votou contra o habeas corpus da defesa de Lula. Ele afirmou que “não basta que o juiz seja simpatizante de certas ideias” para ser considerado suspeito e ainda que a discordância do réu em relação a um juiz que considera “detestável” não leva à anulação de suas decisões.

O ministro também se manifestou abertamente contra o uso jurídico das mensagens hackeadas dos procuradores da Lava Jato por Walter Delgatti, mesmo elas não estando no habeas corpus da defesa de Lula . Ele alegou diversas vezes que não poderiam usar no julgamento “provas obtidas por meios ilícitos” e ainda “fruto de crime” para declarar a suspeição de Moro.

