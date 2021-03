Nunes Marques falou longamente contra uso de conversas hackeadas como provas, mas elas não estão no HC de Lula

Ministro que votou contra a suspeição de Sergio Moro nesta tarde apontou que não poderiam ser usadas no julgamento “provas obtidas por meios ilícitos” e ainda “fruto de crime”. Defesa de Lula, no entanto, sequer apontou as conversas como provas de parcialidade do ex-juiz edit

247 - O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou longamente, no meio de seu voto contra a suspeição de Sergio Moro, contra o uso das conversas hackeadas de procuradores da Lava Jato por Walter Delgatti.

Indicado por Jair Bolsonaro, o ministro citou mais de uma vez a importância do “garantismo” do magistrado para defender que “provas obtidas por meios ilícitos” e ainda “fruto de crime” não podem ser usadas juridicamente.

No entanto, a defesa do ex-presidente Lula, ao apresentar o habeas corpus que apontava a parcialidade de Moro nos processos contra o petista, sequer apontou as conversas como provas para a necessidade de se declarar a suspeição, mas sim diversas outras comprovações - como o aspecto regional, uma vez que o caso Petrobrás não poderia ser julgado na 13ª Vara Federal do Paraná, e o grampo ilegal do escritório de defesa de Lula pela Lava Jato.

Kássio Nunes se alonga sobre conversas hackeadas não poderem ser usadas como provas. Mas elas não estão no HC de Lula. — Mônica Bergamo (@monicabergamo) March 23, 2021

Nunes Marques falou 2 coisas no voto: HC não serve pra suspeição e conversas hackeadas não valem.



Gilmar Mendes imediatamente: 1- HC pode sim (jurisprudência da Turma) e tem 7 motivos aqui que não são as mensagens.



BURN! — 📚Prof. Ms. Gustavo Dainezi (@dainezi) March 23, 2021

Foi o que acabei de dizer! Nunes Marques não LEU o processo!! A defesa de @LulaOficial não incluiu As conversas hackeadas como provas no Habeas Corpus, justamente para evitar esse tipo desnecessário de polêmica. Ele não leu o processo! https://t.co/Q8siD3a9zQ March 23, 2021

E as conversas hackeadas foram mencionadas no HC de Lula??? O que Nunes Marques fumou??? — Viviane Menezes 薇薇安 (@VivianeVMenezes) March 23, 2021

