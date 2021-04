Em Brasília, Lula irá convidar senador Fabiano Contarato para que ele dispute governo do Espírito Santo pelo PT

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um encontro, em Brasília na próxima semana, com senador Fabiano Contarato, que está de saída da Rede Sustentabilidade, para convidá-lo a se candidatar pelo PT ao governo do Espírito Santo. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale. Em entrevista à TV 247 no último dia 19, o senador admitiu a possibilidade de ingressar no Partido dos Trabalhadores (confira o vídeo no final da matéria).

Líder nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente teve seus direitos políticos devolvidos após o Supremo Tribunal Federal condenar Sérgio Moro. Em julgamento na última quinta-feira (22), a Corte confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma no sentido de declarar a suspeição do ex-juiz nos processos contra o petista.

O Supremo também decidiu que os processos contra o ex-presidente devem tramitar no Judiciário de Brasília (DF) e não no de Curitiba (PR).

A Corte já havia anulado, no dia 15 deste mês, as condenações de Lula, que teve seus direitos políticos devolvidos e está apto para, eventualmente, disputar a eleição presidencial de 2022.

Pesquisas eleitorais

Pesquisa do Instituto Ideia encomendada pela revista Exame apontou na semana passada que somente Lula venceria Bolsonaro num eventual segundo turno, com diferença de dois pontos percentuais.

Outro levantamento, da XP/Ipespe, apontou no começo do mês que, em um primeiro turno, o petista teria 29% das intenções de voto, contra 28% do ex-capitão.

