Lula amplia conversações com Kassab para ter apoio do PSD no primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), favorito para as eleições presidenciais deste ano, busca ampliar as conversas com o ex-ministro e presidente do PSD, Gilberto Kassab, relata Guilherme Amado, do Metrópoles.

Ambos tinham um encontro agendado para a última semana, que teve que ser adiado após Kassab contrair Covid-19.

>>> Kassab é internado em São Paulo após testar positivo para Covid

PUBLICIDADE

Lula busca Kassab justamente no momento em que a pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se mostra incapaz de superar os 2% ou 3% nas pesquisas e o senador cogita abandonar a disputa pelo Palácio do Planalto.

Kassab, por sua vez, ainda está indeciso sobre o PSD ter, ou não, um nome para concorrer ao governo. Ele ainda estuda outros nomes que possam representar a legenda, mas ainda não teve sucesso.

Integrantes da legenda acreditam que não faz sentido gastar dinheiro na campanha presidencial sem que exista uma perspectiva real de vitória.

PUBLICIDADE

Sem candidato, Kassab pode liberar todo o partido para que cada um apoie quem quiser ou fechar com Lula.

Kassab foi ventilado como possível vice de Lula, mas agora a chapa do ex-presidente está praticamente definida com a participação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.

>>> Colunista da Folha sugere articulação de Kassab para vice de Lula

PUBLICIDADE

Para apoiar Lula, o PSD pode pedir apoio do PT a Alexandre Kalil para o governo de Minas Gerais, e a Felipe Santa Cruz no Rio de Janeiro - PT já definiu apoio a Marcelo Freixo (PSB).

O PSD também quer apoio na Bahia e se manter na presidência do Senado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE