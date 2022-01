Colunista da Folha sugere articulação de Kassab para vice de Lula

Apoie o 247

247 - Em artigo publicado na Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (14), o jornalista Bruno Boghossian faz uma provocação: "e se o vice de Lula for outro?". Ele sugere uma articulação para tornar o presidente do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, em candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT) pelo Palácio do Planalto.

Até o momento, o mais provável é que o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) ocupe o posto. O ex-tucano está sendo disputado pelo PSB, Solidariedade e PV.

Segundo Boghossian, o PT busca um vice que possa trazer a Lula votos além da esquerda e formar uma aliança com um grande partido. "Alckmin preencheu o primeiro critério, mas a questão partidária ficou para trás", diz o colunista. "Nos cenários traçados até aqui, o ex-tucano não agrega ganhos significativos à aliança formal de Lula. Isso porque Alckmin está em busca de um partido que sirva de barriga de aluguel para indicá-lo ao posto de vice".

PSB, Solidariedade e PV não teriam a força ideal para satisfazer o PT, diz Boghossian. "O sonho dos petistas é o PSD de Gilberto Kassab, mas a legenda insiste na candidatura de Rodrigo Pacheco ao Planalto. Aliados de Lula não acreditam que a sigla vá mudar de ideia até abril –limite para uma possível filiação do ex-tucano".

Boghossian, então, analisa: ou Kassab se mantém na linha "neutra" atual para tentar fazer uma bancada maior na Câmara dos Deputados ou se alia a Lula e senta na cadeira de vice-presidente. "Se Lula vencer, Kassab pode comandar um partido-chave da base do novo governo. Ou pode ficar com uma bancada menor, mas sentado na cadeira de vice-presidente".

