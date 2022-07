Lula: as Forças Armadas precisam ser tratadas com respeito, não como um objeto nas mãos do presidente

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (29) a maneira como Jair Bolsonaro (PL) se relaciona com as Forças Armadas. De acordo com o petista, o Brasil não pode ter um "presidente que trata as Forças Armadas como se fosse um objeto na mão dele".

"O que nós precisamos é estabelecer uma relação de respeito. Uma relação de que cada um cumpre com a sua função. E não com um presidente que trata as Forças Armadas como se fosse um objeto na mão dele. Ele que não foi um bom soldado, ele que foi expulso do Exército ainda quando tenente", disse Lula na convenção que oficializou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) como vice de Lula.

"Eu nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas têm suas funções estabelecidas na Constituição. Elas nunca perguntam 'para quem', 'por que' da decisão de um presidente da República, eles cumprem", acrescentou.

Na última quarta-feira (27), o ex-presidente agradou militares após dizer que eles são mais responsáveis em comparação com Jair Bolsonaro.

Em seu discurso, Lula continuou suas críticas ao candidato do PL. "O Brasil hoje tem um presidente que nunca se reuniu com o movimento sindical, nunca recebeu reitores, movimentos sociais. Que ofendeu indígenas, quilombolas. Um país generoso como o Brasil não precisa disso".

Lula e Alckmin na convenção do PSB em Brasília https://t.co/rn42YxC7tf CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 29, 2022

