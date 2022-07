Declarações de Lula agradam militares da ativa

Apoie o 247

247 - As declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quarta-feira (27), de que os militares são mais responsáveis em comparação com Jair Bolsonaro (PL) foram bem recebidas por militares da ativa. Alguns militares disseram ser verdadeira a afirmação de que o ex-presidente trabalhou para valorizar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. A informação foi publicada nesta sexta-feira (29) pela coluna de Carla Araújo, no portal Uol.

O ex-presidente afirmou não acreditar que as "bobagens que Bolsonaro fala" tenham o apoio do Alto Comando. "Eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro", disse Lula. "Eu convivi com os militares. Eu posso te dizer que eu não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas, nem da Marinha, do Exército e da Aeronáutica", complementou.

De acordo com um oficial de alta patente da ativa, Lula "sabe falar o que o público quer ouvir".

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (28), mostrou que o ex-presidente venceria a eleição no primeiro turno. Lula aumentou o percentual de votos entre eleitores homens e continuou com vantagem sobre Jair Bolsonaro no público feminino e entre as pessoas com renda de até dois salários mínimos.

Segundo a pesquisa, Lula conseguiu quase 40 pontos percentuais a mais que Bolsonaro na Região Nordeste, onde o candidato do PL tem o menor percentual de votos. No País, o atual chefe do Executivo tem uma rejeição acima de 50%.

