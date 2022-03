Lula: 'Bolsonaro é um psicopata, Ciro se perdeu e Moro é asqueroso'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou quinta-feira (24) que Jair Bolsonaro (PL) "é um psicopata" "Eu jamais imaginei que ele pudesse ser presidente", disse. O petista também afirmou que o pré-candidato Ciro Gomes (PDT) "está perdido na política" e classificou o ex-juiz parcial Sérgio Moro como "uma pessoa asquerosa".

Ao comentar sobre o pedetista, Lula disse ter "gratidão" pelo ex-governador do Ceará. "Foi meu ministro e é um homem inteligente. Acho que ele está perdido na política neste momento. É uma pena, porque o Ciro é um quadro político muito qualificado nesse país", disse em entrevista à rádio Super Notícias, de Belo Horizonte (MG).

O ex-presidente afirmou que, outro possível adversário, Sérgio Moro, é "uma pessoa asquerosa" e "o maior mentiroso que já passou pela história do Brasil". "Ele conseguiu enganar 100% da imprensa e 100% da política e da sociedade. Mas, como mentira não dura a vida inteira, a casa caiu e ele virou essa coisa grotesca que está se apresentando como candidato da República", disse.

Intenções de votos

Uma pesquisa do Ideia Instituto, feita por telefone e patrocinada pela Exame, divulgada nesta quinta-feira (24), apontou que Lula ficou em primeiro lugar, com 40% dos votos, contra 29% de Bolsonaro. Sérgio Moro e Ciro Gomes ficaram com 9% cada um no levantamento.

