Pesquisa Ideia: Lula tem 40% e Bolsonaro 29%

247 - Pesquisa telefônica do Ideia Instituto, patrocinada pela Exame, divulgada nesta quinta-feira (24) mostra estabilidade do cenário eleitoral. Jair Bolsonaro (PL) teria reduzido a vantagem do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, mas a oscilação ocorre dentro da margem de erro.

No levantamento (BR-05955/2022) divulgado há um mês, o petista (42%) tinha 15 pontos de diferença para Bolsonaro (27%). A vantagem agora caiu para 11 pontos. Lula tem 40% das intenções de voto contra 29%. Em seguida aparecem Sergio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT), com 9% cada.

As oscilações de Lula e Bolsonaro estão dentro da margem de erro, prevista em 3 pontos percentuais. O levantamento mostra, portanto, estabilidade do cenário eleitoral no último mês, mantendo-se a liderança do petista.

No segundo turno, no entanto, a vantagem de Lula ainda é sólida. O ex-presidente tem 50% contra 37% de Bolsonaro. O petista vence em todos os cenários.

Também foram considerados cenários sem Lula.

A pesquisa foi realizada entre 18 e 23 de março e ouviu 1.500 pessoas por telefone. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04244/2022.

