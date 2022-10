Lula: vamos vencer mesmo com o apoio de Rodrigo Garcia a Bolsonaro em SP

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a decisão do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que ficou de fora do segundo turno em São Paulo, de apoiar Jair Bolsonaro é livre e que a campanha do PT irá vencer as eleições no segundo turno apesar disso.

“Eu nunca tive uma relação com o governador aqui de São Paulo. Não sei se ele já decidiu apoiar o meu adversário, se ele já decidiu apoiar o Bolsonaro é uma decisão livre e soberana dele. Nós vamos ganhar com o apoio dele ao Bolsonaro aqui em São Paulo”, disse Lula a jornalistas na tarde desta terça-feira (4).

Mais cedo nesta tarde, Rodrigo Garcia anunciou apoio a Bolsonaro e ao candidato bolsonarista em São Paulo, Tarcísio de Freitas, que enfrenta Fernando Haddad (PT) no segundo turno no estado, em uma live transmitida nas redes sociais.

Lula também falou que o PT é o partido de maior preferência do eleitorado e que chegou muito bem posicionado no segundo turno, com mais de 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro. Ele exaltou ainda os apoios recebidos nesta terça, como do PDT de Ciro Gomes.

“A decisão das pessoas votarem no segundo turno é totalmente livre para cada partido político. Estamos num processo de conversação com outros partidos políticos, conversando com outros partidos. Hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura . O PSD, do Kassab, quinta-feira vou receber um grupo de vários senadores que vou receber o apoio. Recebemos apoios de diversas personalidades do país inteiro”, enumerou.

O ex-presidente informou que vai começar a viajar a partir de sexta-feira. “Não dá para ficar aqui em São Paulo, apesar de São Paulo ser o estado mais importante. Eu e o Haddad temos tarefas muito importantes aqui, mas eu pretendo passar em todos os estados que tem segundo turno nesta campanha e buscar o máximo de apoio possível”, completou.

