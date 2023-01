Moraes decreta prisão preventiva de 11 bolsonaristas suspeitos de terrorismo em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu em prisões preventivas - ou seja, sem prazo para terminar - as detenções de 11 bolsonaristas suspeitos de estarem envolvidos nos atos terrorismo em Brasilia no início de dezembro, informa o jornal O Globo.

Suas detenções, realizadas a partir de uma megaoperação da Polícia Federal deflagrada na última semana, eram temporárias e durariam até esta sexta-feira (6).

Apesar das medidas de Moraes, apenas quatro alvos foram localizados até o momento pela PF: Átila Melo, Klio Hirano , Joel Pires Santana e Samuel Barbosa Cavalcante. O restante é considerado foragido: Alan Diego dos Santos, Helielton dos Santos, Ricardo Aoyama, Silvana Luizinha da Silva, Walace Batista da Silva, Wellington Macedo e Wenia Morais Silva.

