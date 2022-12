Agentes da PF e PCDF cumprem 11 mandados de prisão em megaoperação contra terroristas bolsonaristas

Apoie o 247

247 - Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumprem nesta quinta-feira (29) 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão no âmbito da megaoperação contra terroristas bolsonaristas que tentaram invadir o prédio da PF em Brasília e incendiaram veículos na capital federal na noite do último dia 12.

A "Operação Nero" cumpre diligências nos estados Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

"As investigações tiveram início na Polícia Federal, visando identificar os envolvidos no ataque ao Edifício-Sede da instituição, e na Polícia Civil do Distrito Federal, a qual apurou os atos de vandalismo cometidos em Brasília. Os suspeitos teriam tentado invadir a sede da PF com o objetivo de resgatar um homem preso pela instituição no dia 12. Após serem frustrados, teriam dado início a uma série de atos de vandalismo pela cidade. As duas investigações foram encaminhadas, em razão de declínio de competência, ao Supremo Tribunal Federal. O conjunto da investigação buscou identificar e individualizar as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para os atos criminosos ou, ainda, incitar a prática de vandalismo", diz nota da PCDF.

"Os crimes objetos da apuração são de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, cujas penas máximas somadas atingem 34 anos de prisão", completa.

