Psol diz que não há espaço para a sigla fazer oposição ao governo Lula

Presidente do PSol, Juliano Medeiros tentou minimizar racha dentro da legenda em torno da gestão petista edit

Apoie o 247

ICL

247- O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, minimizou um racha dentro do partido em torno da gestão petista, ao afirmar, em entrevista ao jornal O Globo nesta terça-feira (6), que não há qualquer espaço na legenda para se opor ao terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O debate é se ele deve indicar nomes aos ministérios — como defendo — ou se deve manter sua atuação prioritariamente na Câmara dos Deputados e nos movimentos sociais. Acredito que o partido estará na base do governo, mas essa decisão só será tomada dia 17”, pontuou.

>>> Presidente do Psol nega fala de deputada Sâmia Bonfim contra participação no governo Lula

Questionado sobre uma possível indicação de Guilherme Boulos (PSol) e Sônia Guajajara (Psol) para compor ministérios do governo Lula, Medeiros disse que nenhum convite formal foi feito até o momento.

“Não há nenhum convite para o PSOL para compor ministérios até o momento, embora o partido tenha vários nomes muito qualificados que poderiam colaborar bastante com o processo de reconstrução do país. Mas até o momento não há debate no PSOL sobre composição de ministérios”, esclareceu.

Sobre o apoio do PT à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara, Medeiros discordou. Segundo o presidente do PSol, os partidos de esquerda, incluindo o PT, poderiam ter discutido uma alternativa para a eleição da Câmara dos Deputados, em vez de apoiar a recondução de Lira (PP-AL).

“Compreendo as razões que levaram o PT a apoiar Lira. Mas para um partido como o PSOL, que inclusive teve deputados perseguidos por Lira, esse apoio é impossível. Penso que os partidos de esquerda poderiam ter discutido uma alternativa, sim”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.