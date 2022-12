Boulos contraria Sâmia e diz que Psol deve integrar base de Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) contrariou a declaração da também deputada e sua colega de partido, Sâmia Bomfim (Psol-SP), e afirmou à Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que os psolistas não farão oposição ao novo governo Lula (PT).

Sâmia havia dito que o Psol tem maioria para se manter independente e não ocupar cargos no governo Lula. Segundo Boulos, "é uma opinião dela".

Boulos defende que o Psol integre a base no próximo governo. "Quem vai fazer oposição ao Lula é o bolsonarismo, e não estaremos ao lado deles. O momento do país é outro. Enfrentamos uma oposição raivosa. E não dá para brincar com isso. (...) Eu defendo que o Psol integre a base de apoio ao Lula. O governo será de frente ampla, e nós temos que disputar internamente espaços para puxar a agenda do país para a esquerda".

Segundo Boulos, o partido pode fazer parte da base de Lula "sem perder a sua autonomia".

O Psol reúne no próximo dia 17 seu diretório nacional para decidir sobre o assunto.

