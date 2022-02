Sergio Moro faz gesto em entrevista que lembra o de Adrilles e é ironizado por jornalista

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro, em entrevista à TV Rede Meio Norte, no Piauí, nesta quinta-feira (10), fez um gesto, parecido ao de Adrilles Jorge, ao cumprimentar um grupo de jornalistas. Uma delas chegou a ironizar o ex-juiz. Adrilles Jorge foi demitido nesta quarta-feira (9) pela Jovem Pan por conta do gesto associado ao nazismo ao falar sobre a polêmica envolvendo Monark, do Flow Podcast.

"Essa questão de levantar a mãozinha tá complicada esses dias aqui no Brasil", disse a jornalista. "Mas eu não tenho nada disso, não", respondeu Moro. A repórter riu e disse que era uma brincadeira para descontrair.

No vídeo, após o apresentador do quadro ‘Jogo do Poder’ anunciar a participação de Moro, o ex-juiz parcial saudou os cinco jornalistas e o público levantando a mão esquerda e deixando-a parada no ar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na entrevista, Moro diz que defesa do partido nazista por Kim Kataguiri foi "gafe verbal” e não crime. O ex-juiz foi, inclusive, ironizado pelo pelo grupo Judeus pela Democracia. O coletivo rebateu que “gafe verbal é falar conge”.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE