'Teve muita gente da PM e do Exército conivente com os invasores', diz Lula sobre terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - Em um café da manhã com jornalistas em Brasília nesta quinta-feira (12), o presidente Lula (PT) afirmou que o caso de terrorismo bolsonarista em Brasília no domingo (8) o deixou "muito raivoso" e que está convencido de que houve conivência e colaboração de soldados das Forças Armadas e de agentes da Polícia Militar para que os golpistas agissem livremente.

"Fiquei muito raivoso com o que aconteceu. Eu estou esperando a poeira baixar. Quero ver todas as câmeras. Teve muita gente conivente. Teve muita gente da Polícia Militar conivente, muita gente das Forças Armadas aqui dentro [do Palácio do Planalto] conivente. Estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na entrada. Significa que alguém facilitou a entrada deles aqui", declarou Lula.

>>> Anderson Torres desembarca em Brasília nesta sexta para cumprir prisão decretada por Moraes

O chefe do Executivo diz que precisou intervir na segurança pública do Distrito Federal devido à gravidade da situação: "nós vamos com muita calma investigar. Nos vídeos que eu vi, vi soldado do Exército conversando com os invasores, vi soldado cantando junto com os invasores. Nós fomos obrigados a fazer intervenção na polícia do DF porque ela tinha muita responsabilidade no que aconteceu. No dia da minha diplomação vocês viram o quebra-quebra e a polícia estava simplesmente acompanhando. É como se estivessem tomando conta das pessoas que estavam tacando fogo em ônibus, depredando as coisas".

"Daqui para frente a gente vai ser mais duro, mais cauteloso, mais prudente, porque não pode acontecer o que aconteceu neste final de semana", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.