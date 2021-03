BolsonaroGenocida: essa é a palavra de ordem da hora, do dia, do mês, afirma Gleisi

A deputada foi até a delegacia da Polícia Federal em Brasília acompanhar cinco militantes do PT que foram presos após exibirem uma faixa com uma charge de Aroeira e com os dizeres "Bolsonaro genocida" edit

247 - Deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR) se encontrou com os deputados Alencar Braga (PT-SP), Natália Bonavides (PR-RN) e Paulo Pimenta (PT-RS) na delegacia da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira (18) para onde foram levados os cinco militantes do partido presos após exibirem uma faixa com uma charge do cartunista Renato Aroeira e com os dizeres "Bolsonaro genocida".

A expressão é, segundo Gleisi, "a palavra de ordem da hora, do dia, do mês, enquanto Bolsonaro estiver comandando o país e levando o povo brasileiro à morte", e completou: "não vamos parar de falar, de gritar pelo país. Haja prisão para nos deter".

Os militantes prestam depoimento à PF e a expectativa é de que sejam liberados ainda nesta quinta-feira.

Essa é a palavra de ordem da hora, do dia, do mês, enquanto Bolsonaro estiver comandando o país e levando o povo brasileiro a morte#BolsonaroGenocida #BolsonaroGenocida #BolsonaroGenocida

Não vamos para de falar, de gritar pelo país. Haja prisão para nos deter! pic.twitter.com/CXxToJOhTB — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 18, 2021

