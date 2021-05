Com suposta suspeita de Covid-19, Pazuello toma café da manhã com Bolsonaro

Bolsonaro tenta trazer o ex-ministro para mais perto de si, com medo de que Pazuello o entregue na CPI da Covid para tentar salvar sua própria pele. O ex-chefe da Saúde não prestou depoimento no Senado porque alegou ter tido contato com infectados pelo coronavírus edit

247 - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que não compareceu à CPI da Covid alegando ter tido contato com pessoas com Covid-19, foi ao Palácio da Alvorada neste domingo (9) a convite de Jair Bolsonaro para um café da manhã, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil.

O encontro ocorreu antes do passeio promovido por Bolsonaro com motociclistas em Brasília, que resultou em aglomeração. Pelo menos 20 pessoas participaram do café da manhã.

Esta é a segunda vez que Pazuello fura o suposto isolamento ao qual se submeteu por estar com suspeita de Covid-19. Na quinta-feira (6), o ex-ministro recebeu no Hotel de Trânsito de Oficiais, no Setor Militar Urbano, onde mora, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni (DEM), principal articulador do governo federal na CPI.

O objetivo de Bolsonaro é trazer Pazuello para perto de si, visto que o ex-ministro passou a se sentir em certa medida abandonado pelo governo. Bolsonaro teme que Pazuello, ao depor na CPI, acabe o entregando para salvar sua própria pele. O ex-ministro tem medo de sair preso da comissão.

Pazuello prestará depoimento na quinta-feira (19).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.