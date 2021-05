Em nova aglomeração, Bolsonaro reúne motoqueiros para passeio por Brasília (vídeo)

247 - Neste domingo (9), Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração e desrespeitar as medidas sanitárias de prevenção contra o coronavírus. Sem máscara, Bolsonaro tirou foto com apoiadores que, aos montes, tentavam um espaço para falar com o ocupante do Palácio do Planalto.

Bolsonaro fez um passeio de moto por Brasília e foi acompanhado por dezenas de motociclistas. Desta vez, Bolsonaro pelo menos utilizou capacete, o que não fez há dois dias, quando participou da inauguração de uma ponte em Rondônia e, com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, na garupa, andou de moto pela construção.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.