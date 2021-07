Contra Mendonça, governistas sugerem indicação de presidente do STJ para o STF

Mesmo com a manutenção de Augusto Aras na PGR, ainda há dúvidas sobre a indicação do atual AGU, André Mendonça, para uma vaga no STF. Setores do governo agora defendem que Bolsonaro indique o presidente do STJ, Humberto Martins, para o cargo edit

247 - Mesmo com a manutenção de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República (PGR), ainda há dúvidas sobre a indicação do atual advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Aras era uma das alternativas de Jair Bolsonaro para o Supremo.

No entanto, setores do governo agora defendem que Bolsonaro indique o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, para o cargo, segundo a CNN. Alagoano, Martins é próximo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e também do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB).

Agradando Bolsonaro

O presidente do STJ tem tentado consolidar sua ida ao STF agradando Bolsonaro. Ministros do tribunal andam incomodados com a campanha de Martins, que, segundo um ministro, “começou a rodar a bolsinha e ficou ruim”. Esse mesmo ministro diz que Martins está tentando agradar Jair Bolsonaro com decisões judiciais.

"A caneta do presidente do STJ não tem visibilidade, mas faz muita coisa. Ele tem atendido o governo em questões de privatizações. Dizem no tribunal que ele está fazendo o que é necessário para poder agradar e se viabilizar", revelou o ministro, que preferiu não ser identificado.

Mendonça e o Congresso

Ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) tem se articulado no Congresso para barrar a indicação de Mendonça para o STF. Segundo a jornalista Malu Gaspar no Globo, Alcolumbre articula há pelo menos um mês um plano B: tentar convencer os senadores que não se empolgam com a indicação de Mendonça a se engajar numa campanha pela nomeação de ninguém menos do que o próprio Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado.

Ainda, Mendonça conta com o apoio declarado de 26 dos 81 senadores. Para que o nome seja aprovado pelos parlamentares são necessários ao menos 41 votos, em sessão secreta.

Entidades compostas por juízes, promotores, advogados e policiais, porém, são contrárias à indicação em função da postura adotada por Mendonça ao longo do governo Bolsonaro e qualificam o seu perfil como “teocrático, incompatível com o cargo que almeja”.

