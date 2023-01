Ex-comandante da PM do DF acusa Exército de impedir prisões de golpistas

Fabio Augusto Vieira também disse em depoimento que a PM teria informado que não havia risco no ato do último domingo edit

247 - O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fabio Augusto Vieira, que foi preso na última terça-feira (10) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que o Exército impediu prisões de golpistas no acampamento em frente ao QG em Brasília, já desmontado.

O Exército chegou a impedir duas vezes a ação da Polícia Militar (PM) para desmontar o acampamento, disse o ex-comandante.

"A PMDF chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares [para desmontar o acampamento], mas o Exército entendeu que era melhor eles fazerem essa desmobilização utilizando seus próprios meios", consta no depoimento.

"As vezes que tentaram fazer essa desmobilização não aconteceram por necessidade de aquiescência do Exército", disse. "A permanência do acampamento contribuiu muito para o ocorrido no dia 08/01/2023".

Segundo o ex-comandante, que prestou depoimento na última quinta-feira (12), ele teria encontrado o diretor de Operações da PM, coronel Jorge Naime, durante o quebra-quebra. O departamento de Operações da PM teria informado que não havia risco no ato do último domingo (8).

Vieira disse que o departamento da PM comandado por Naime "informou que a situação estava OK, que o efetivo empregado era o necessário de acordo com as informações de inteligência que eles tinham".

O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma investigação contra o alto comando da PM do DF para apurar eventual omissão. (Com informações da FolhaPress).

