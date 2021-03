Glauber Braga denuncia: querem levar Rodrigo Pilha para Papuda por perseguição política

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) denunciou na noite desta quinta-feira (18) que o youtuber e militante do PT Rodrigo Pilha está sendo alvo de perseguição política.

Em vídeo nas redes sociais, Glauber Braga disse que estão tentando transferir Rodrigo Pilha para o presídio da Papuda. "Pegaram uma acusação antiga, de 2014, de desacato, que não sabia. Então não teve ampla defesa e estão utilizando isso como justificativa para mantê-lo preso. É pura perseguição política", disse Braga.

Presos nesta quinta-feira (18) por terem exibido uma faixa com uma charge do cartunista Renato Aroeira o os dizeres "Bolsonaro genocida", os cinco militantes do PT foram liberados após o delegado da Polícia Federal negar possível enquadramento do grupo da Lei de Segurança Nacional (LSN).

A prisão foi feita pela Polícia Militar do Distrito Federal, que enxergou no protesto apologia ao nazismo e infração à LSN.

Os deputados do PT Natália Bonavides (RN), Alencar Braga (SP), Paulo Pimenta (RS) e Gleisi Hoffmann (PR) acompanharam o grupo durante o depoimento na delegacia da PF em Brasília.

