Gonçalves Dias disse a Lula que câmera do circuito interno de TV estava quebrada

247 - O general Gonçalves Dias afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a câmera do circuito interno posicionada para o corredor de acesso ao gabinete presidencial, no Palácio do Planalto, não estava funcionando e, por consequência, não havia imagens daquele local durante a depredação do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro. Militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas invadirem o Planalto, no dia 8 de janeiro. Algumas imagens mostraram o general naquele dia.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo., a explicação foi dada por G. Dias quando foi questionado por Lula naquele mesmo dia dos atos golpistas, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, o que resultou em pelo menos 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ministros do Planalto disseram que Lula pediu as imagens daquela câmera específica, mas não conseguiu. Dias depois, o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, também solicitou, e não teve acesso a mais detalhes das manifestações pró-golpe.

O general Gonçalves Dias pediu demissão do GSI, que será ocupado interinamente pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli.

O GSI afirmou que investiga condutas de agentes que teriam auxiliado os terroristas do 8 de janeiro.

