Ricardo Cappelli assume interinamente o GSI

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, que foi interventor no Distrito Federal após a crise provocada pelos atos de 8/1, vai assumir interinamente o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após Gonçalves Dias pedir demissão do cargo.

O general Gonçalves Dias pediu demissão. Ele assumiu o cargo em janeiro deste ano. Antes dele, quem ocupava o gabinete era o general Augusto Heleno.

Militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao gabinete presidencial no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Entre eles, estava Gonçalves Dias e outros militares que a CNN, que divulgou as novas imagens, ocultou.

O GSI afirmou que investiga condutas de agentes que teriam auxiliado os terroristas do 8 de janeiro.

