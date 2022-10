Lula terá direito de se defender de Bolsonaro em 184 inserções na TV, decide TSE

Inicialmente, estavam programadas 400 inserções do atual ocupante do Planalto nos últimos oito dias do segundo turno. Agora serão 216 edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri determinou nesta quarta-feira (19) a perda de 184 inserções pela campanha de Jair Bolsonaro (PL), que, até quinta-feira (27) da próxima semana, quando termina o horário eleitoral gratuito, terá de mostrar na TV o direito de resposta do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente, estavam programadas 400 inserções do atual ocupante do Planalto nos últimos oito dias do segundo turno, marcado para 30 de outubro. Agora serão 216. A informação foi publicada nesta quarta pela coluna de Carolina Brígido, no portal Uol.

O TSE deu ao ex-presidente o direito de resposta em que uma parte das manifestações de Lula devem ocupar o horário das inserções de Bolsonaro. A decisão não detalhou o horário da divulgação dos vídeos.

>>> Defesa diz ao TSE que vai elaborar relatório de fiscalização das urnas após 2º turno

O tribunal também proibiu bolsonaristas de associarem o petista ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.

O ex-presidente terá o direito de resposta após Bolsonaro tentar associar Lula a detentos.

>>> Silas Malafaia publica mais uma fake news contra Lula e internautas cobram TSE

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta (19), mostrou que Lula continua à frente de Bolsonaro.

Confira também a rejeição dos entrevistados a Bolsonaro e os números para o governo de São Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.