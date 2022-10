TSE concede direito de resposta a Lula na propaganda de Bolsonaro sobre votação em presídios

A campanha do ex-capitão terá de veicular os esclarecimentos do petista; em caso de descumprimento, deverá pagar uma multa de R$ 50 mil edit

Carta Capital - A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu nesta quarta-feira 19 um direito de resposta à campanha do ex-presidente Lula (PT) contra afirmações do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que o petista recebeu a maioria dos votos em presídios no primeiro turno.

A campanha do ex-capitão terá de veicular os esclarecimentos de Lula e, em caso de descumprimento da determinação, deverá pagar uma multa de 50 mil reais.

O despacho acolhe um pedido da coligação petista, que questionou duas inserções bolsonaristas, veiculadas em 11 e 12 de outubro, a afirmar que Lula teve a maioria dos votos no presídio do Tremembé, em São Paulo, e em uma penitenciária da Paraíba.

