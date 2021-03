Major Olimpio é o terceiro senador a morrer de Covid-19

Arolde de Oliveira (PSD-RJ) e José Maranhão (MDB-PB) também foram vitimados pelo coronavírus. Olimpio é, no entanto, o mais jovem dos senadores a perder a vida para a doença edit

247 - Foi anunciada na tarde desta quinta-feira (18) a morte cerebral do senador Major Olimpio (PSL-SP), 58 anos, em decorrência da Covid-19. Ele estava internado desde 2 de março no Hospital São Camilo, na capital paulista.

Olimpio é o terceiro senador morto pela doença. Arolde de Oliveira (PSD-RJ) e José Maranhão (MDB-PB) foram as outras duas vítimas do coronavírus no Senado Federal.

Arolde de Oliveira faleceu aos 83 anos em 21 de outubro de 2020. Com 87 anos, José Maranhão morreu cerca de quatro meses depois, em 8 de fevereiro deste ano. Olimpio é, portanto, o mais jovem senador a morrer por causa da doença.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) está internado no Hospital Sírio Libanês. Felizmente, deve receber alta nesta sexta-feira (19). Lasier Martins (Podemos-RS) também estava hospitalizado. Por meio do Twitter, ele anunciou nesta quinta-feira que recebeu alta: "seguirei o tratamento em casa", disse.

