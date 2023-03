Pacote recebido por Bolsonaro do regime saudita está em galpão pessoal no Brasil, diz ex-ajudante de ordens

De acordo com o coronel Mauro Cid, se o TCU determinar uma vistoria em um galpão onde fica o acervo pessoal de Jair Bolsonaro, encontrará os itens enviados pelo regime saudita edit

247 - Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o coronel Mauro Cid confirmou que o segundo pacote de joias dado pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil em 2021 está no galpão onde fica o acervo pessoal do ex-ocupante do Planalto. A informação foi publicada nesta terça-feira (7) pela coluna de Bela Megale.

Cid afirmou a aliados que, se o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar uma vistoria no local, encontrará os itens enviados pelo regime saudita.

O advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, disse que o ex-chefe do Executivo federal "declarou, oficialmente, os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens, não existindo qualquer irregularidade em suas condutas". "Estão tirando certas informações de contexto gerando mal entendido e confusão para o público".

A Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou nesta terça-feira (7) que também investigará o caso das joias apreendidas pela Receita Federal.

