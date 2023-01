Polícia prende um dos envolvidos na tentativa de explosão de caminhão tanque

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, confirmou a prisão do suspeito, detido em Mato Grosso edit

247 - A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu nesta terça-feira (17) Alan Diego dos Santos, um dos suspeitos de participar no atentado a bomba, no aeroporto de Brasília (DF) , em dezembro.

Nomeado interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, confirmou a prisão do suspeito.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aceitou no último final de semana a denúncia do Ministério Público. George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza viraram réus.

Durante o seu governo, Jair Bolsonaro (PL) tentou estimular seus apoiadores a terem posições críticas em relação ao Poder Judiciário. O objetivo era passar a mensagem de que a Justiça atrapalhava a gestão. O ex-ocupante do Planalto defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição.

No dia 8 de janeiro, bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No dia 12 deste mês, a Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres um documento (proposta) para que Bolsonaro tentasse um golpe.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves determinou a inclusão da minuta em uma ação de investigação contra o ex-chefe do Executivo federal.

Ministros do STF e o PL veem cada vez mais próxima a hipótese de Bolsonaro ficar inelegível.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres teve a prisão decretada pelo STF. Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do governo do Distrito Federal. Eles dois estão sendo investigados por suposta falta de iniciativa (omissão) para evitar os os atos terroristas em Brasília.

Preso no MT um dos envolvidos na tentativa de explosão do caminhão tanque no aeroporto de Brasília. A lei será cumprida. pic.twitter.com/SUpsc9Zrdr — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 17, 2023

