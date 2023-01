Lula anuncia que beneficiários do Bolsa Família começam a receber auxílio de R$ 600 nesta quarta-feira

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (17) que o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 para família beneficiárias começa nesta quarta-feira (18).

"Compromisso firmado durante a campanha e que conseguimos graças a PEC que aprovamos ainda na transição, já que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior", disse o presidente Lula pelo Twitter.

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, a partir de março, deverá ser incluído o valor de R$ 150 a mais por criança de zero a seis anos nas famílias em condição de vulnerabilidade social.

"A perspectiva é, a partir de agora, ter a família como centro das políticas que têm como âncora o Novo Bolsa Família, a transferência de renda. Uma das preocupações é com a criança nessa fase de formação. A previsão é que a gente possa já em fevereiro trabalhar as condições de atualizar o Cadastro Único para que, a partir de março, o pagamento já seja acrescido dos R$ 150 por criança de zero a seis anos", afirmou o ministro Wellington Dias, do MDS.

Em janeiro de 2023, o programa de transferência de renda do Governo Federal chega a 21,9 milhões de famílias, a partir de um investimento de R$ 13,38 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 614,21. O programa está presente nos 5.570 municípios do país.

Os pagamentos do Bolsa Família são feitos de maneira escalonada. Os primeiros a receber são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O cronograma segue até 31 de janeiro, para os contemplados com NIS final zero. Os usuários não precisam trocar ou atualizar cartões. Os mesmos cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e movimentações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.