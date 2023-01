Prisão de ex-comandante deixa policiais comovidos no DF

O coronel Fávio Augusto Vieira é acusado de omissão no contexto dos ataques terroristas cometidos por apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília edit

247 - A prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira nesta terça-feira (10) deixou policiais comovidos. Uma parte da categoria ameaça reduzir a segurança em Brasília (DF). A informação foi divulgada pela jornalista da CNN Brasil Basilia Rodrigues.

"Prisão de comandante da PM causa comoção entre policiais que ameaçam reduzir segurança de Brasília e fazer operação padrão. Apoiadores e críticos do comando, com quem conversei, se posicionaram contra decisão porque, para eles, expõe PM como responsável pelo caos", disse a analista política no Twitter.

A prisão do coronel ocorre em um contexto de investigação da Polícia Federal sobre terroristas bolsonaristas que invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Planalto no último domingo (8) em Brasília (DF).

Cerca de 1500 pessoas foram presas - do total, 599 foram liberadas.

O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O aliado de Jair Bolsonaro foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas deixou o cargo após determinação do STF.

A corte decretou nesta terça a prisão de Torres. Ele é acusado de omissão ao saber dos ataques bolsonaristas. De viagem nos Estados Unidos, o ex-ministro informou que vai se entregar à Polícia Federal no Brasil.

