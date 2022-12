PT quer Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) no Ministério do Desenvolvimento Social. A informação foi publicada nesta quarta-feira (21) pelo blog da Ana Flor, no portal G1.

A pasta que pode ser comandada pelo ex-governador do Piauí será responsável por alguns programas sociais, como o Bolsa Família, que se chama Auxílio Brasil atualmente.

Para o Ministério do Planejamento, Lula convidou o economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real.

A ex-ministra Miriam Belchior vai ocupar o cargo de secretária-executiva da pasta do Planejamento.

Algumas pastas têm nomes certos para 2023 - Fazenda (Fernando Haddad), Itamaraty (Mauro Vieira), Educação (Camilo Santana) e Defesa (José Múcio Monteiro).

O presidente eleito indicou também nomes para Cultura (Margareth Menezes), Advocacia-Geral da União (Jorge Messias) e Controladoria-Geral da União (Vinícius Marques de Carvalho).

