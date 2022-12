Nomeação de Edmar Camata à PRF foi indicação de Renato Casagrande e será mantida

Segundo informações do jornalista Marcelo Auler, nome foi colocado pelo governador do ES, que é do PSB, mesmo partido de Flávio Dino edit

247 - O jornalista Marcelo Auler informou, na TV 247, que a nomeação de Edmar Camata para chefiar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi uma indicação do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e será mantida “a não ser que haja ordem superior”.

A nomeação do policial pelo futuro ministro da Justiça, Flávia Dino (PSB), gerou insatisfação na base militante petista, pelo apoio à Operação Lava Jato e à prisão ilegal do presidente Lula da Silva em 2018.

“Vai permanecer diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, apesar da aproximação dele com o lavajatismo. Foi uma indicação do governador Casagrande, do PSB, para o ministro Flávio Dino, que hoje é do PSB”, afirmou Auler.

Segundo o jornalista, "aparentemente [Dino] não foi avisado [sobre o lavajatismo do policial]”. No entanto, de acordo com Auler, “Dino avalia que não é motivo para defenestrar a indicação que ele fez ontem, com altos elogios profissionais ao policial rodoviário federal, que hoje é Secretário de Transparência do Governo do Espírito Santo, do Casagrande”, lembrando que aliados do governo eleito, como Randolfe Rodrigues (Rede) e Alessandro Molon (PSB), também apoiaram a Lava Jato no passado.

“É uma indicação do PSB para o segundo escalão. [O policial] sabe que a política do governo Lula vai ser acabar com o ‘miliciarismo’ da PRF. Ele vai ter que fazer a PRF atuar de acordo com o que prevê a Constituição e as leis, dentro do perímetro rodoviário federal. Não vai ter mais essa de ajudar operações policiais fora das rodovias”, continuou Marcelo Auler.

