Mercadante anuncia grandes nomes de mercado para a diretoria do BNDES

Reuters - O futuro presidente do BNDES no governo do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, Aloizio Mercadante, anunciou nesta quarta-feira futuros nomes que ocuparão as diretorias do banco de fomento, incluindo pessoas do mercado de capitais e ex-integrantes de governos passados do PT.

A diretoria Financeira do BNDES será ocupada por Alexandre Abreu, ex-presidente do banco Original, parte do grupo J&F, da família Batista. A diretoria de Planejamento será ocupada pelo ex-ministro Nelson Barbosa.

Mercadante afirmou ainda, após participar de reunião com empresários em São Paulo, que a diretoria de Mercado de Capitais do BNDES será ocupada por Natalia Dias, presidente do Standard Bank Brasil, e que a diretoria de Inovação será de José Luis Gordon, ex-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii).

A diretoria Social do BNDES ficará a cargo da economista Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo de Dilma Rousseff e uma das criadoras do Bolsa Família.

Na quinta-feira (20), o ex-ministro do Planejamento Nelson Barbosa e a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello aceitaram o convite de Mercadante para integrar a equipe que irá dirigir a instituição de fomento no governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

