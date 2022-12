Ex-ministros Nelson Barbosa e Tereza Campello irão integrar diretoria do BNDES

Ex-ministro do Planejamento Nelson Barbosa e a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello aceitaram o convite do futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante edit

247 - O ex-ministro do Planejamento Nelson Barbosa e a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello aceitaram o convite do futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e irão integrar a equipe que irá dirigir a instituição de fomento no governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diz o jornal O Estado de S. Paulo.

Nelson Barbosa fez parte do Grupo de Trabalho (GT) da equipe de transição de governo e teve o nome cogitado para assumir a pasta do Planejamento, que será recriada no futuro governo.

“Já Tereza Campello era citada para voltar à pasta do Desenvolvimento Social, a ser recriada pelo governo eleito. Mas o ministério caminha para ser entregue à senadora Simone Tebet (MDB-MS), que ficou em terceiro lugar na disputa pela Presidência da República e apoiou Lula no segundo turno”, destaca a reportagem.

